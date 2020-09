Holambra cria ferramenta de visita virtual como alternativa à quarentena

Oferecer um passeio virtual a quem pretende visitar Holambra para que a viagem presencial fique pra outra hora. É com esse objetivo que a Capital Nacional das Flores disponibilizou esta semana roteiros eletrônicos em 360 graus por alguns de seus principais pontos e atrativos turísticos. As imagens podem ser acessadas por telefones, tablets e computadores pelo site www.holambra.sp.gov.br/turismo.

Entre as opções de tour virtual estão paisagens famosas como o Moinho Povos Unidos e estufas de flores, além de pontos concorridos como o Deck do Amor e o Boulevard da Alameda Maurício de Nassau, em frente ao Recinto da Expoflora. Dá pra dar uma espiada até mesmo no Museu Histórico da Imigração.

“Temos notado um crescimento no fluxo de visitantes nas últimas semanas. É um processo natural em função da flexibilização em todo o Estado. Estamos em fase de retomada, mas é importante incentivarmos as pessoas, na medida do possível, para que essa volta se dê de forma gradual e organizada”, destaca a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti. “A ideia é que as pessoas possam fazer a visita virtual e planejar a viagem para um momento mais adequado”.

Com o avanço da cidade à Fase Amarela do Plano São Paulo há mais de 25 dias, bares e restaurantes, que estão entre os principais atrativos de Holambra, voltaram a funcionar com restrições. A cidade realiza ainda, neste feriado prolongado, entre os dias 5 e 7 de setembro, barreiras de prevenção e orientação para informar os que chegam sobre as normas sanitárias em vigência no município.