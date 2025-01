Prédio do CRAS de Santo Antônio de Posse é interditado para reforma e adequação

O prédio do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de Santo Antônio de Posse foi interditado ontem, conforme informou a Prefeitura Municipal. A interdição foi determinada pelo Departamento de Engenharia, seguindo recomendações de um laudo técnico emitido no final do ano passado, que apontou a necessidade de intervenções para garantir a segurança do local.

Com a medida, o espaço passará por reformas e adequações para atender às normas de segurança e proporcionar melhores condições de atendimento à população.

Durante o período das obras, os serviços do CRAS serão transferidos temporariamente para o endereço: Rua Santo Antônio, nº 376, Centro, ao lado da Câmara Municipal.

A Prefeitura reforça o compromisso de garantir o pleno funcionamento dos serviços sociais e pede a compreensão dos usuários durante o período de obras.

O novo local já está preparado para atender a comunidade com a mesma qualidade e suporte oferecidos pelo CRAS.