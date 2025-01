PREFEITURA PREPARA MUTIRÃO DE LIMPEZA PARA O DIA 25

Com 375 casos positivos neste ano de 2025, Mogi Mirim prepara mais uma ofensiva no combate à dengue. A Prefeitura de Mogi Mirim agendou para o próximo sábado, dia 25, um mutirão de limpeza para reduzir a incidência da dengue no município. A ação será realizada, neste primeiro momento, em bairros da Zona Norte, com base no volume de focos de contágio, e pretende recolher todo e qualquer recipiente que possa acumular água, como pneus, latas e garradas e, assim, venha contribuir para o aumento da proliferação dos mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Esse material terá, posteriormente, uma destinação correta.

O alinhamento entre as secretarias para o mutirão aconteceu na tarde de sexta-feira (17), com uma reunião no Salão Vermelho da Estação Educação. Vereadores e assessores também estiveram presentes. A ação mobilizará as secretarias de Agricultura, Educação, Meio Ambiente, Serviços Municipais, Saúde, Mobilidade Urbana, Finanças, Segurança Pública, Saae, Obras e Habitação Popular, Gabinete e Relações Institucionais.

O mutirão vai contar com a participação de cerca de 100 servidores, caminhões e equipamentos. O início será às 7h00, mas, durante esta semana, agentes de saúde farão panfletagem nos bairros que serão atendidos, bem como haverá carro de som, informando da ação e, principalmente, do material que a população deverá descartar na sexta-feira (24), como pneus, latas, garrafas, vasos e galões. Ou seja, somente material que possa servir de criadouro.

Vale destacar que outros mutirões serão realizados em outras regiões da cidade e que a Prefeitura prossegue com as nebulizações, que começaram pelo Aterrado e pela Vila Bianchi, e depois passaram pela região que compreende a Vila Melo, Vila Eunice e parte da Santa Cruz. O serviço segue um mapeamento feito pela Vigilância em Saúde com base nas notificações de casos.

A SSM (Secretaria de Serviços Municipais) também tem colocado equipes de limpeza, além de máquinas e caminhões nas ruas, para recolher entulhos onde acontecem as nebulizações. Além disso, ações contra a dengue tem ocorrido com busca ativa e combate ao Aedes aegypti.