Procurado é capturado pela Polícia Militar em Itapira após denúncia da própria mãe

Na manhã de 6 de janeiro, a Polícia Militar de Itapira realizou a recaptura de um homem que havia se evadido do sistema prisional. O indivíduo, identificado como E., foi encontrado em sua residência, localizada no município, após denúncia feita por sua própria mãe.

De acordo com informações obtidas junto à polícia, o homem foi beneficiado com saída temporária do sistema prisional, mas não retornou na data prevista, em 3 de janeiro de 2025. Preocupada com a situação, a mãe acionou a Polícia Militar, informando que o filho estava dormindo no quarto dos fundos da residência.

As equipes se deslocaram ao local e, com a autorização da mãe, realizaram a abordagem. A detenção ocorreu de forma pacífica e sem resistência.

O homem foi encaminhado ao Distrito Policial, onde a autoridade plantonista registrou o Boletim de Ocorrência, classificando o caso como recaptura de evadido do sistema prisional. Posteriormente, ele foi transferido à Unidade de Detenção, Triagem e Encaminhamento (UDTE) local, de onde será levado ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Hortolândia.

A ação destaca o comprometimento da Polícia Militar em garantir a segurança e o cumprimento das normas judiciais.