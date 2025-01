Serviços Municipais realiza mutirão de limpeza e manutenção em diversos bairros de Mogi Guaçu

Os serviços de zeladoria são prioridades neste início de 2025. Por isso, as equipes da Secretaria de Serviços Municipais (SSM) intensificaram as atividades de manutenção e limpeza em diversos bairros de Mogi Guaçu atendendo as demandas e também como prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. O mutirão está sendo realizado em duas frentes: remoção de lixo e retirada de entulhos acumulados.

De acordo com o secretário da Pasta, Fabio Aparecido Luduvirge Fileti, um cronograma de trabalho foi definido e as equipes foram distribuídas para atuar nas regiões que apresentam os maiores pontos críticos de sujeira acumulada. O novo secretário da SSM lembrou que nesta época do ano, por conta do período de chuvas, o mato cresce com mais rapidez. “A nossa expectativa é que, nos próximos dias, consigamos equalizar o serviço nos pontos mais críticos”, afirmou.

Entre hoje e amanhã, 9 e 10 de janeiro, o trabalho concentra-se na região da Zona Leste, especificamente nos bairros dos Jardins Santa Terezinha I e II e Canaã, Santa Cecília, Sakaida, Lagoa Azul e Boa Vista. “Também iremos executar nessa área a desobstrução de bueiros e galerias entupidas para evitar enchentes de águas pluviais em diversas vias dessa região durante esta época chuvosa do ano”, informou.

Além disso, a partir de agora, a Pasta conta com um drone que sobrevoa a área de trabalho para detectar os locais mais críticos e também para identificar imóveis abandonados e casas com piscinas sem a devida manutenção para ajudar no trabalho de combate à dengue. “Estamos fazendo a limpeza pública que é o nosso dever de casa e, com a ajuda da tecnologia, vamos notificar os proprietários dos imóveis abandonados e, se necessário, iremos penalizar os que não cumprirem os seus deveres de cidadãos”, pontou.

Nesta semana, o mutirão de limpeza pública já foi realizado em bairros da Zona Norte como, por exemplo, Jardim Guaçuano, Parque Residencial Ypê Amarelo, Jardim América, além dos Jardins Ypê I, II, III e VIII. E na Zona Oeste, o serviço foi feito no Parque Cidade Nova. “O foco está em manter as ruas limpas e em boas condições para a circulação da população, além de garantir um ambiente mais agradável para todos. Justamente, por isso, pedimos para que a população faça o descarte do lixo e do entulho de forma correta”, comentou Fábio Luduvirge.

Semana D

No período de 23 a 25 de janeiro, as Secretarias de Serviços Municipais e de Saúde vão promover a Semana D de Combate à Dengue. A ação tem como objetivo reforçar a sensibilização da comunidade sobre a importância da prevenção ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença. A orientação é para que o morador vistorie seu quintal diariamente para evitar a água parada, um fator importante para a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Fábio Luduvirge falou que a Semana D também é uma das diversas iniciativas da Prefeitura para melhorar e promover a conservação dos espaços públicos. “Nesse período, há maior preocupação com a transmissão da doença devido aos fatores climáticos favoráveis à proliferação do Aedes aegypti em ambientes quentes e úmidos. Atualmente, a principal forma de prevenção é o combate ao mosquito, eliminando os criadouros de forma coletiva com participação comunitária”, explicou.

A Semana D de Combate à Dengue contará ainda com a participação das Secretarias Municipais de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), de Comunicação, da Educação, de Esporte e Lazer, de Obras e Mobilidade e do Serviço Municipal de Água e Esgoto (SAMAE).