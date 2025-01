Holambra disponibiliza versão digital do IPTU 2025 e outros tributos

Os carnês digitais para pagamento dos tributos municipais de Holambra, entre eles o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), já estão disponíveis no Portal do Governo, em www.holambra.sp.gov.br. O vencimento da cota única e da primeira parcela para quem optar pelo pagamento fracionado está previsto para 10 de março. No caso do ISS fixo, o vencimento é em 17 do mesmo mês e no dia 15 nos meses seguintes.

Para acessar o carnê eletrônico, basta localizar a guia “IPTU e Tributos Municipais” na aba de Serviços do site. Os tributos estão divididos em três módulos: Rural, para recolhimento da Coleta de Lixo Rural; Imobiliário, para boletos do IPTU; e Mobiliário, para tributação de ISS Fixo, Alvará e Vigilância Sanitária. Os carnês físicos serão distribuídos pela Prefeitura nas próximas semanas. Quem já tiver efetuado o pagamento do carnê digital, deve desconsiderar o material.

“O IPTU é uma das principais fontes de arrecadação da cidade e o valor pago fica integralmente no município”, explicou o economista e diretor municipal de Finanças, Rodolfo Silva Pinto, que disse também que o valor do IPTU sofreu esse ano reajuste de 4,76%. “É o equivalente à inflação dos últimos 12 meses, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA”. A expectativa é que a arrecadação em 2025 seja de R$ 10 milhões.

Os locais credenciados para pagamento do IPTU e de outros tributos municipais, até a data de vencimento, são as agências bancárias Sicredi, Sicoob, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Itaú.

Quem optar pelo pagamento à vista, em cota única, terá o benefício de 10% de desconto assegurado por Lei Municipal. Se preferir, o contribuinte pode parcelar o tributo em até 10 vezes, com a última mensalidade prevista para o dia 10 de dezembro de 2025. Nesses casos, não há desconto sobre o valor do boleto.