Holambra entrega hoje títulos de regularização fundiária a dezenas de famílias

A Prefeitura de Holambra entrega nesta segunda-feira, dia 10 de abril, matrículas de regularização fundiária a dezenas de famílias do bairro Vila Nova e da Colônia dos Pedroso contempladas pelo Programa Cidade Legal, do Governo do Estado. A solenidade, com presença do secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, acontece a partir das 10 horas no Teatro Municipal.

Além de Holambra, recebem hoje os títulos de legalização imobiliária moradores de outros 9 municípios, incluindo Artur Nogueira, Cosmópolis, Amparo, Sumaré e Lindóia. Nesta etapa, 58 holambrenses passarão a contar com a documentação de suas casas formalizada, garantindo segurança jurídica ao proprietário e adequação cartorária à residência. Destes, 30 receberão as matrículas nesta segunda, enquanto 28 aguardam a conclusão do processo: 20 no Vila Nova e 10 na Colônia dos Pedroso, no bairro Fundão.

“Aderimos ao Cidade Legal já no primeiro ano do nosso mandato para, com ajuda do Estado, ajudar famílias de Holambra a regularizarem a situação do seu imóvel”, conta o prefeito Fernando Capato. “Isso dará a elas a propriedade, de fato, de sua moradia. De forma legal. Um benefício muito importante”.

De acordo com o diretor municipal de Desenvolvimento Econômico e Habitação, Reinaldo Pavão, outros 5 núcleos habitacionais da cidade estão sendo contemplados pela iniciativa, incluindo as regiões do Glória e do Chichem, no Palmeiras.