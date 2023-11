Holambra firma parceria com Instituto Votorantim para aprimorar a Educação na cidade

Fonte: Instituto Votorantim

Holambra passará a contar a partir deste mês com assessoria técnica do Instituto Votorantim para qualificar ainda mais o trabalho desenvolvido na área de Educação na cidade. É que o município foi selecionado para participar do programa “Parceria pela Valorização da Educação”, uma iniciativa do Instituto com o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que busca contribuir para a melhoria da educação pública por meio do apoio à gestão educacional e escolar, além de potencializar a mobilização social das comunidades.

“Faremos, já na próxima semana, uma reunião com a equipe do Departamento de Educação e, em seguida, os gestores da rede já iniciarão os trabalhos com os integrantes do Instituto”, explicou a diretora municipal de Educação, Claudicir Picolo. “Será uma formação intensa e continuada que durará 4 anos e será realizada de forma presencial e on-line”.

De acordo com o prefeito Fernando Capato, “é uma honra contarmos com o apoio de um Instituto de tamanha credibilidade”. “Educação é nossa prioridade. E a participação em iniciativas como essa reafirmam nosso compromisso em busca de ações que tenham como finalidade a melhoria da estrutura na rede pública municipal”, avaliou.

Instituto Votorantim

O Instituto Votorantim é um centro de inteligência aplicada que tem como propósito impulsionar negócios para construir um futuro sustentável. Desenvolve e implementa programas e projetos que apoiam empresas na estruturação e execução do seu planejamento de atuação socioambiental. A operação é em rede, articulando e mobilizando recursos e conexão de parcerias locais, globais e intersetoriais.

Parceria pela Valorização da Educação (PVE)

O programa Parceria pela Valorização da Educação (PVE), que existe há 15 anos, já beneficiou mais de 150 municípios e cerca de 1 milhão e 300 mil estudantes em todo o país. Este ano, 33 cidades passaram a integrar a iniciativa por meio de um chamamento público realizado pelo Instituto em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).