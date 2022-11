Holambra imuniza dezenas de holambrenses durante Dia V de Multivacinação

Adultos e crianças: 47 holambrenses se colocaram em dia com sua

situação vacinal no último domingo, 6 de novembro, Dia V de

Multivacinação na cidade. O atendimento, conforme programação

divulgada pelo Departamento Municipal de Saúde, ocorreu entre 8h e 13h

nos PSFs Imigrantes e Santa Margarida.

Foram distribuídos imunizantes como os que protegem contra diversos

tipos de câncer (HPV), meningite (Meningo ACWY), poliomielite e

Covid-19 – sempre mediante avaliação das vacinas que faltavam na

caderneta, respeitando o calendário e orientações de faixa etária do

Ministério da Saúde.

O diretor da pasta em Holambra, Valmir Marcelo Iglecias, ressalta que a

aplicação das doses segue durante a semana. A distribuição ocorre de

segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e entre 13h e 15h30, nas

unidades do Imigrantes e Santa Margarida – esta última, no Jardim das

Tulipas. Na terças-feiras a imunização é realizada das 8h às 11h30

no Palmeiras e entre 13h e 15h30 no Fundão.