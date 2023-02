Holambra inaugura Espaço Cidadão e concentra dezenas de serviços ao morador

O prefeito de Holambra, Fernando Capato, inaugurou hoje, em 23 de fevereiro, novo equipamento público que concentra dezenas de serviços voltados ao morador: o Espaço Cidadão. Instalado no Paço Municipal, o ambiente reúne, entre outras coisas, atendimento eletrônico do Poupatempo, recursos do Detran, assistência para alistamento militar, título de eleitor, carteira de trabalho digital, apoio para inscrição no programa “Holambra é + Emprego” e sistema de microcrédito por meio do Banco do Povo Paulista.

A iniciativa pretende oferecer aos holambrenses, em um só lugar, acesso a serviços antes inexistentes ou que encontravam-se distantes uns dos outros. Compõem o espaço, além dos guichês já mencionados, atendimento para o Via Rápida e o Sebrae, do Governo do Estado.

“O objetivo é facilitar a vida das pessoas. Com o Espaço Cidadão, os moradores passam a saber onde procurar os serviços que estão buscando. E podem resolver mais de um problema em apenas uma visita”, destacou o prefeito, acompanhado pelo vice-prefeito Miguel Esperança, por vereadores, diretores municipais e servidores no ato inaugural.

O totem de autoatendimento do Poupatempo, uma novidade na cidade, oferece aos cidadãos mais de 40 diferentes serviços – entre eles, solicitação de segundas vias de RG e de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com opção de entrega em casa pelos Correios; consulta a débitos e restrições de veículos; emissão de atestado de antecedentes criminais; entre outros. Eventuais taxas poderão ser pagas com cartão de débito na própria máquina.