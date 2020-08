Holambra inaugura pavimentação de novo acesso ao Imigrantes pela SP 107

A Prefeitura de Holambra inaugurou na sexta-feira, 31 de julho, a pavimentação de novo acesso ao bairro Imigrantes. O trecho, de cerca de 350 metros, liga as ruas do bairro à Rodovia SP-107 em entroncamento próximo ao primeiro trevo no caminho de Artur Nogueira, a 900 metros do Portal do Moinho. A melhoria foi realizada por meio de convênio com o Governo do Estado, firmado com apoio do deputado estadual Cauê Macris, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo.

Essa passa a ser a segunda via pavimentada de ingresso e saída do Imigrantes, proporcionando alternativas ao morador que precisa trabalhar pela manhã ou voltar à tarde em períodos de grande fluxo de veículos no acesso principal, pela Rua Van Aken.

“A melhoria vai desafogar a ligação do bairro ao Centro, facilitar o trânsito de veículos, o escoamento da produção agrícola da área próxima e o acesso de visitantes que frequentam, por exemplo, Quinta-Feira de Sabores, inativa neste momento em função da quarentena”, explicou o prefeito Fernando Fiori de Godoy.

Para o morador Ronaldo Lima dos Santos, “esse asfalto foi a melhor coisa que podia acontecer no bairro”. “A gente saia pra trabalhar, na saída do Moinho, e às vezes a gente ficava meia hora pra conseguir passar no trevo. Pra mim, pra toda a família, foi ótimo”, disse.

Por conta da pandemia, não foi realizada solenidade para entrega da obra. Imagens do local serão divulgadas no portal do governo, em www.holambra.sp.gov.br, e nas redes sociais da Prefeitura para que a população possa conhecer a melhoria.