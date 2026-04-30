Holambra inaugura quadras de areia no Parque da Cidade e reúne moradores em torneio de beach tennis

A manhã do último sábado, 25 de abril, foi marcada por esporte, integração e celebração em Holambra com a inauguração de duas novas quadras de areia no Parque da Cidade. O espaço, entregue pela Prefeitura por meio do Departamento Municipal de Esportes, já estreou em grande estilo com a realização de um torneio de beach tennis em duplas.

As novas estruturas foram implantadas com investimento de R$ 200 mil em recursos do tesouro municipal e estão preparadas para a prática de beach tennis, vôlei de areia e futevôlei, ampliando as opções de lazer e atividade física para a população.

Participaram da cerimônia o prefeito Fernando Capato, o vice-prefeito Miguel Esperança, vereadores e integrantes da administração municipal. O chefe do Executivo também entrou em quadra durante o torneio e garantiu o segundo lugar.

“É uma alegria muito grande entregar esse espaço para a população e ver as quadras já cheias, com pessoas praticando esporte e convivendo. Nosso objetivo é seguir investindo em qualidade de vida e oferecendo cada vez mais oportunidades para os moradores”, destacou Fernando Capato.

De acordo com o diretor municipal de Esportes, Pedro Paolielo, a entrega atende a uma demanda crescente no município. “Holambra vive um momento muito positivo no esporte, com cada vez mais pessoas buscando atividade física e novas modalidades. Essas quadras chegam para fortalecer esse movimento e oferecer estrutura de qualidade para todos”, afirmou.

Entre os participantes do torneio estavam Mariana Salzano e Augusto Salzano, alunos das aulas gratuitas de beach tennis oferecidas pela Prefeitura. Para Mariana, a iniciativa faz diferença no dia a dia da população. “A gente fica muito feliz da Prefeitura proporcionar aulas gratuitas pra gente aqui. É super gostoso parar, ter esse momento e ter quadras boas aqui pra jogar”, comentou.

Morador de Holambra há cerca de dois anos, Augusto destacou o impacto positivo do esporte na adaptação à cidade. “A gente se mudou justamente buscando qualidade de vida. Tem o incentivo ao esporte e a gente gosta muito. Tanto pra saúde quanto pra integração. Quando chegamos não conhecíamos ninguém e fizemos amizade. Tudo isso agregou muito na nossa vida”, disse.

As quadras ficam no Parque da Cidade, na Rua Calíssia, s/n, no bairro Jardim das Tulipas, e já estão disponíveis para uso da população.

Mais informações sobre aulas e inscrições podem ser obtidas pelo telefone (19) 3802-8098.