Plano de saúde de servidores gera reclamações em Santo Antônio de Posse

Sindicato emite nota, aponta responsabilidades e Prefeitura informa mudanças após negociação com operadora

O plano de saúde oferecido aos servidores públicos de Santo Antônio de Posse tem sido alvo de reclamações por parte dos usuários, principalmente em relação a dificuldades no atendimento e necessidade de deslocamento para outras cidades.

Diante da repercussão, o Sindicato dos Servidores Públicos do município divulgou uma nota pública esclarecendo que não participou do processo licitatório que resultou na contratação da operadora Salusmed, firmado exclusivamente entre a Prefeitura e a empresa.

Segundo o sindicato, até o início deste ano não havia registros de queixas formais. As recentes dificuldades, como relatos de mau atendimento e encaminhamentos para outros municípios, teriam sido informadas pela própria Prefeitura como situações pontuais.

A entidade destacou ainda que a responsabilidade pela fiscalização do contrato e pela cobrança de melhorias é da administração municipal. Mesmo assim, orienta os servidores a documentarem eventuais problemas, como recusas de atendimento, atrasos ou custos extras, e informa que o departamento jurídico está disponível para prestar suporte aos associados.

Já o prefeito Ricardo Cortez se manifestou nas redes sociais, afirmando que alguns serviços que deixaram de ser realizados no município não estavam previstos no edital original da licitação de 2024. Segundo ele, após negociação com a operadora, foi realizado um reajuste de 50 por cento no valor do plano, dentro dos limites legais.

O prefeito também informou que o modelo de custeio foi mantido, com 50 por cento do valor pago pelos servidores e 50 por cento pela administração municipal, além da inclusão de novas regras de atendimento no contrato renovado.

O caso segue sendo acompanhado pelo sindicato, que afirma que continuará cobrando soluções por parte da Prefeitura para garantir a qualidade dos serviços prestados aos servidores.

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