Holambra incentiva realização de exames voltados à saúde do homem

O departamento municipal de Saúde de Holambra incentivará este mês, em função do movimento Novembro Azul, a realização de exames voltados à saúde do homem, com foco no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Neste período os profissionais do setor estarão uniformizados e engajados na ação. Em virtude da pandemia do novo coronavírus não haverá a distribuição de material informativo impresso. A campanha de conscientização será realizada por meios eletrônicos.

De acordo com o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, o objetivo é incentivar homens a partir de 50 anos a realizarem exames de urina e sangue (PSA). Para isso, basta ir até um PSF e fazer a solicitação. É importante levar o Cartão Cidadão. “A detecção precoce nos possibilita mais chances de tratamento”, explicou o diretor. Ele disse ainda que, caso seja encontrada alguma anormalidade, os holambrenses serão encaminhados para uma consulta com o generalista ou urologista. “No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não-melanoma”.

A rede pública municipal de saúde oferece apoio psicológico, orientação e acompanhamento dos pacientes diagnosticados com câncer de próstata. O tratamento, que é de alta complexidade, é realizado na Unicamp ou em outras unidades de referência do Sistema Único de Saúde (SUS).