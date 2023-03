Holambra inicia aplicação de dose bivalente contra a Covid-19 para profissionais de saúde e gestantes

Profissionais de saúde, gestantes e mulheres em período pós-parto podem receber, a partir desta segunda-feira, dia 20 de março, a dose bivalente da vacina contra a Covid-19 em Holambra. O imunizante, disponível na cidade desde o final de fevereiro, oferece proteção atualizada contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron.

Além destes grupos, estão aptos para receberem a nova vacina holambrenses com mais de 60 anos que tenham tomado pelo menos duas doses da vacina, sendo a última delas há mais de 4 meses, e pessoas imunossuprimidas com idade superior a 12.

O atendimento acontece às segundas e quartas-feiras, das 8h às 11h30 e entre 13h e 15h, nas Unidades Básicas do Imigrantes e Santa Margarida, no bairro Jardim das Tulipas. É necessário apresentar caderneta de vacinação e Cartão SUS.

De acordo com o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, o objetivo é ampliar gradativamente o acesso ao antígeno bivalente, respeitando a disponibilidade de doses encaminhadas pelo Estado ao município. “Essa é uma vacina mais recente, reforçada para combater as variantes do novo coronavírus”, explica. “Por essa razão, é muito importante que todos aqueles que já podem receber a dose procurem o posto de vacinação mais próximo de sua casa”.