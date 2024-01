Holambra Inova com o 1º Torneio das Flores de Basquete

Da Redação

No próximo domingo, dia 28 de janeiro, a cidade de Holambra dará as boas-vindas ao seu mais novo evento esportivo, o 1º Torneio das Flores de Basquete. O torneio promete ser uma celebração do esporte e da comunidade, unindo equipes locais em uma competição emocionante.

O evento terá início às 9h, no Ginásio Municipal de Esportes, com a aguardada partida de abertura entre Ball Black Horses e Holambra Wolves. Às 10h30, Silver Saw e Blue Wings entrarão em quadra, prometendo duelos eletrizantes. Os amantes do basquete terão a oportunidade de testemunhar a paixão e o talento dessas equipes em ação.

O 1º Torneio das Flores de Basquete não é apenas sobre esporte; é também uma oportunidade para a comunidade se reunir e celebrar a paixão compartilhada pelo basquete. A entrada é gratuita, tornando o evento acessível a todos os moradores e visitantes que desejam prestigiar e apoiar suas equipes locais.

Não perca a oportunidade de fazer parte dessa celebração esportiva em Holambra. Traga sua energia positiva, apoie as equipes locais e participe do 1º Torneio das Flores de Basquete. Juntos, vamos criar memórias duradouras e fortalecer os laços que tornam nossa comunidade única. Contamos com a sua presença neste domingo, no Ginásio Municipal de Esportes!