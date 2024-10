Holambra ocupa 3º lugar na RMC em ranking do Ministério da Saúde

O ranking do Programa Previne Brasil, do Ministério da Saúde, revela que Holambra é a terceira cidade da Região Metropolitana de Campinas, nesse 2º quadrimestre do ano, com o melhor desempenho na Atenção Primária à Saúde. A cidade obteve a nota 8,75 e somou 492.72 pontos.

O programa avalia a qualidade dos serviços oferecidos aos usuários pela rede pública municipal por meio de sete indicadores, que fornecem uma visão geral do desempenho do sistema de saúde em áreas como: atendimento de hipertensos e de diabéticos, vacinação, saúde da mulher e cuidado pré-natal. A nota é calculada a partir dos indicadores que mensuram o desempenho do município, com base nos dados registrados no Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica (Sisab) a cada quadrimestre.

“O Previne Brasil tem como princípio a estruturação de um modelo de financiamento focado em aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária e o vínculo entre a população e a equipe, com base em mecanismos que induzem à responsabilização dos gestores e dos profissionais pelas pessoas que assistem”, explicou a enfermeira coordenadora da Atenção Primária à Saúde de Holambra, Érica Roberta Escotom de Souza.

As notas para cada indicador podem ser acessadas por meio do endereço eletrônico https://esusfeedback.com.br/previne-brasil/regional.

” Esses resultados são fruto do empenho e dedicação dos profissionais da saúde de nossa rede, além das políticas públicas eficazes adotadas nos últimos anos”, disse o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias.

“A boa colocação no ranking do Ministério da Saúde reflete o compromisso de nossa gestão com a qualidade e a acessibilidade dos serviços de saúde, abrangendo desde o atendimento básico até as ações preventivas”, falou o prefeito Fernando Capato. “É extremamante importante manter e aprimorar esses indicadores, buscando constantemente melhorias na infraestrutura e na formação dos profissionais.”

A Cidade das Flores ficou à frente de municípios como Jaguariúna (5º), Valinhos (12º ) e Artur Nogueira (19º).