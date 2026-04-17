Holambra participa da WTM Latin América e reforça parceria com o setor turístico

Holambra marcou presença no primeiro dia da WTM Latin America 2026, um dos principais eventos do setor de Turismo na América Latina, com a participação ativa do Departamento Municipal de Cultura e Turismo, ao lado de empresários da rede hoteleira convidados especialmente para fortalecer a representação do município.

A iniciativa reforça a importância da união entre o poder público e os empresários do setor na promoção do destino, ampliando oportunidades de negócios, visibilidade e desenvolvimento sustentável para a cidade.

Para a diretora municipal da pasta, Alessandra Caratti, a participação em eventos como esse é essencial para consolidar Holambra no cenário turístico nacional e internacional. “Estar presente na WTM é mais do que divulgar o destino. É criar conexões, fortalecer parcerias e abrir caminhos para novas oportunidades. Quando caminhamos juntos com os empresários do setor, conseguimos potencializar resultados e gerar ainda mais valor para Holambra”, destacou.

A ação conjunta demonstra, na prática, que o crescimento do turismo depende de planejamento, integração e visão de futuro. O município segue incentivando a participação de empresários, empreendedores e profissionais da área, fortalecendo o trabalho coletivo que transforma o turismo em uma das principais forças de desenvolvimento local.

Interessados em participar das próximas ações podem entrar em contato pelo telefone (19) 99669-0197.