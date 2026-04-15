Caso do bondinho em Holambra é arquivado após laudo apontar ausência de falha mecânica

Foto Ilustrativa

Parecer do Ministério Público conclui que veículo estava em condições adequadas e não houve crime no acidente

O Ministério Público determinou o arquivamento do inquérito que investigava o acidente envolvendo o bondinho turístico em Holambra, ocorrido em 11 de outubro de 2025, que resultou na morte do motorista de 28 anos.

De acordo com o parecer técnico, diferentemente do que foi inicialmente divulgado, o veículo não apresentava falhas mecânicas ou problemas no sistema de freios. O laudo apontou que “os sistemas de freios estavam perfeitamente funcionando”, destacando ainda que “a alavanca do freio possuía inclusive trava de segurança”.

A análise concluiu que o deslocamento do bondinho ocorreu porque “não houve acionamento do manete de freio”, o que permitiu que o veículo se movimentasse sozinho.

O documento também é categórico ao afirmar que “não houve ação ou omissão culposa ou dolosa de terceiros”, afastando qualquer responsabilidade criminal pelo ocorrido.

O acidente aconteceu na região central de Holambra, quando o motorista realizava procedimentos iniciais de trabalho. O veículo se movimentou e acabou atingindo o próprio condutor, colidindo posteriormente com outro veículo estacionado.

Com base nos elementos apurados, o Ministério Público entendeu que se tratou de um evento acidental, sem indícios de irregularidades mecânicas ou responsabilidade de terceiros.

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