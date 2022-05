Holambra passa a contar com equipamentos laboratoriais para análise da água tratada

O trabalho faz parte do Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, o ProÁgua, do Governo do Estado

Holambra passou a contar esta semana com novos equipamentos laboratoriais para realizar a fiscalização e monitoramento da qualidade da água tratada e distribuída no município para consumo de comércio, indústria e residências. O trabalho faz parte do Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, o ProÁgua, do Governo do Estado, ao qual a cidade está vinculada desde 2017. A iniciativa tem por objetivo principal colaborar na promoção e proteção da saúde da população por meio da garantia da potabilidade do bem.

De acordo com o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, o ProÁgua desenvolve ações para assegurar a qualidade dos sistemas e soluções alternativas de abastecimento, identificando e intervindo em situações de risco à saúde dos consumidores. Isto implica em atuação integrada e abrangente no contexto da produção e consumo da água, englobando desde a gestão dos recursos hídricos até os impactos à saúde dos consumidores. Os testes, em Holambra, eram realizados até aqui por meio de laboratório terceirizado.

O Estado encaminha mensalmente um calendário com número de amostras e análises que devem ser solicitadas, de acordo com sorteio. São feitas análises preliminares e, em seguida, o material é encaminhado para o Instituto Adolfo Lutz, que realiza análise fisioquímica, organoléptica e microbiológica.

“A Vigilância em Saúde do município é responsável pela execução da atividade por aqui, com medição de PH, temperatura e cloro. Funcionários foram capacitados nas últimas semanas e estamos certos de que a ação irá contribuir para prevenção de riscos e a promoção da saúde”, explicou o diretor.

Desde que assumiu os serviços de água e esgoto do município, em 2016, a concessionária Águas de Holambra divulga mensalmente, nas contas de água, atendendo à legislação, o resultado de análises feitas pela empresa no produto distribuído em toda a cidade.