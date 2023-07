Holambra passa a contar com pontos subterrâneos de entrega de material reciclável

A Prefeitura de Holambra concluiu hoje a instalação de dois pontos subterrâneos de entrega voluntária de material reciclável. Um deles fica na Praça dos Pioneiros e o outro na região do Parque Linear das Dálias. Os equipamentos, cada um com capacidade de armazenamento de 3.000 litros, irão receber materiais como vidro, plástico, metal e papel. Entre as finalidades da iniciativa estão garantir a destinação correta dos itens, evitar contaminação ambiental, exposição dos resíduos e a proliferação de pragas.

De acordo com o diretor municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Geraldo Veloso, o material acumulado nos objetos será recolhido três vezes por semana e encaminhado para triagem no barracão da Prefeitura.

“Já contamos com a coleta seletiva de resíduos de casa em casa, nas áreas urbana e rural. Essa é mais uma opção que buscamos oferecer ao cidadão holambrense para incentivar a coleta seletiva”, disse ele. “Esse sistema subterrâneo é inovador e uma iniciativa inédita na cidade. Contamos com a colaboração e, naturalmente, a adesão de todos os moradores”.