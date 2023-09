Holambra promove ação para atualização de caderneta de vacinação de crianças e jovens

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra realiza nos sábados 30 de setembro e 7 de outubro uma ação para a atualização da situação vacinal de crianças e jovens de até 15 anos. A aplicação das doses ocorrerá das 8h às 15h nos PSFs Imigrantes e Santa Margarida. É importante levar a caderneta de vacinação. As unidades de saúde contarão, nestes dias, com diversos atrativos para os pequenos.

De acordo com a enfermeira da Vigilância Epidemiológica de Holambra, Wilma Gomes, estarão disponíveis antígenos oferecidos no Calendário Nacional de Vacinação para esta faixa etária, como os que protegem contra a meningite ; sarampo, caxumba e rubéola e paralisia infantil. “A aplicação acontecerá mediante a avaliação das vacinas que faltarem na carteirinha”, explicou o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “É importantíssimo que as famílias holambrenses se dirijam aos locais de vacinação para que coloquem em dia a proteção”, falou Valmir.