Holambra realiza ação de orientação sobre Hipertensão Arterial nas Unidades de Saúde

Para celebrar o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial e o Dia Mundial da Hipertensão, a Prefeitura de Holambra realiza entre 24 de abril e 19 de maio uma ação educativa nas Unidades Básicas de Saúde da cidade.

De segunda a sexta-feira, enfermeiros e técnicos irão realizar gratuitamente aferição de pressão arterial e fornecer informações sobre hábitos saudáveis. Moradores com alteração nos testes serão encaminhados para avaliação de um especialista.

A hipertensão arterial, também conhecida como pressão alta, é uma doença crônica não transmissível. Ela provoca um estreitamento das artérias e faz com que o coração precise bombear o sangue com cada vez mais força. Por se tratar de uma doença assintomática, costuma evoluir com alterações estruturais ou funcionais em órgãos como coração, cérebro, rins e vasos.

No Brasil, a doença atinge 25% da população. Segundo o Ministério da Saúde, os problemas cardiovasculares são responsáveis por aproximadamente 300 mil mortes por ano no país.

O diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, explica que a hipertensão é herdada dos pais em 90% dos casos, mas há vários fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial, entre eles fumo, consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, elevado consumo de sal, níveis altos de colesterol e falta de atividade física. Além desses fatores de risco, sabe-se que a incidência da pressão alta é maior na raça negra, em diabéticos e que aumenta com a idade.

“Nesta ação, vamos orientar os holambrenses sobre os fatores de risco e a necessidade de manter hábitos alimentares saudáveis para evitar a patologia”, explicou Valmir. “A hipertensão, na maioria dos casos, não tem cura, mas pode ser controlada. É fundamental que a população atenda nosso chamado e vá até a unidade mais próxima de casa para se informar sobre a doença”.

Segundo ele, trata-se de uma doença silenciosa. “Prevenir e controlar os índices de hipertensão arterial é de suma importância”, concluiu.