Holambra realiza Audiência P´blica na próxima quarta-feira

A Prefeitura de Holambra irá realizar na próxima quarta-feira, dia 20 de setembro, Audiência Pública sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2024. A atividade irá acontecer no plenário da Câmara Municipal a partir das 18h e é aberta ao público. Ela também poderá ser acompanhada pela internet, em tempo real, por meio da TV Câmara, em http://tvcamaraaovivo.net/cmholambra. O trabalho será conduzido pelo economista e diretor municipal de Finanças e Contabilidade, Rodolfo Silva Pinto, e pelo contador Fábio Adriano de Lima.

A Lei Orçamentária Anual é elaborada pelo Poder Executivo e estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. “Nesta lei está contido o planejamento de gastos que define as obras e os serviços que são prioritários para o município, levando em conta os recursos disponíveis”, explicou Silva Pinto. “É por meio dela que definimos prioridades e programamos ações em nossa cidade”. Ainda segundo ele, no Portal do Governo está disponível um questionário eletrônico para que a população dê a contribuição neste processo. Cada morador tem a possibilidade de apontar as principais necessidades quanto a obras e outros serviços de melhoria. O formulário pode ser acessado no site www.holambra.sp.gov.br, na aba “Serviços”, em Cidade Participativa.

Além disso, no sábado, dia 23, às 10h, será realizada uma transmissão ao vivo, no canal da Prefeitura no Youtube, em que o diretor da pasta irá falar sobre o orçamento e esclarecer dúvidas da população. Também será possível enviar sugestões e contribuições. Ela pode ser conferida por meio do link: https://www.youtube.com/@prefeituradeholambra.