Holambra realiza Conferência Municipal de Saúde no dia 2 de março

A Prefeitura de Holambra e o Conselho Municipal de Saúde promovem no dia 2 de março a 7ª Conferência Municipal de Saúde. O evento, aberto a toda a população, será realizado às 18h no Salão da Terceira Idade e tem por objetivo discutir propostas para auxiliar a administração a oferecer um sistema de atendimento cada vez melhor e mais eficiente para a comunidade.

Segundo o diretor da pasta, Valmir Marcelo Iglecias, o encontro, que deve acontecer a cada quatro anos e reúne gestores, trabalhadores da área da saúde das redes pública ou privada e autônomos, além de usuários, é a primeira etapa para a Conferência Nacional de Saúde, prevista para julho.

Ainda segundo ele, inicialmente será apresentado um panorama da saúde de Holambra. Em seguida, será vez do médico sanitarista Paulo Cesar Madi falar sobre “Garantia de Direitos e Defesa do SUS, da Vida e da Democracia”. Em seguida, os presentes vão ser divididos em grupos para discussão de propostas ligadas ao tema. As mais votadas serão incluídas em relatório e, depois de condensadas, encaminhadas para a Conferência Regional, Estadual e, por fim, a Nacional. As aprovadas farão parte do Plano Municipal de Saúde.

“Juntos, profissionais da área e população terão a oportunidade de discutir e participar da construção da saúde pública no município”, explicou o prefeito da cidade, Fernando Capato. “Esse encontro é de fundamental importância para o oferecimento de um serviço ainda melhor para toda a população”.