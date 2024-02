Holambra realiza feira de adoção de animais na Praça do Moinho às sextas-feiras

A Prefeitura de Holambra realiza todas as sextas uma feira voltada à adoção responsável de cães. A ação ocorre entre 13h e 15h na Praça do Moinho Povos Unidos. O objetivo do trabalho é encontrar um lar para cachorros que atualmente são acolhidos por protetores independentes de animais.

De acordo com a médica veterinária da Vigilância Ambiental da cidade, Angela Varella Katz, os animais são vermifugados, vacinados e castrados. Para adotá-los, o interessado deverá preencher uma ficha com seus dados completos.

“Além de incentivar um ato de amor, este projeto minimiza um problema da área de zoonoses, já que animais nas ruas, sem o devido cuidado, podem transmitir doenças”, falou o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias.