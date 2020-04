Holambra realiza nova etapa de desinfecção de ruas e calçadas

A Prefeitura de Holambra e o grupo de voluntários deram continuidade na sexta-feira, dia 24 de abril, ao trabalho de desinfecção de ruas, calçadas, espaços públicos e de convívio da cidade. A ação faz parte das medidas de combate ao novo Coronavírus. A equipe percorreu a os residenciais Villa de Holanda, Nova

Holanda, Palm Park, Flor D’Aldeia e Vila das Tulipas, além do bairro Imigrantes.

A pulverização é feita com solução química à base de amônia quaternária. A intenção é dificultar o contágio por contato com superfície contaminada. Os moradores foram orientados para ficar dentro de casa, guardar veículos na garagem, recolher animais de estimação e não deixar roupas no varal.

O trabalho, que teve início no dia 24 de março, está sendo feito por servidores com apoio de empresários e comerciantes, além de bombeiros civis e cidadãos voluntários do município. Já passaram pela limpeza reforçada postos de atendimento da saúde, academias ao ar livre, pontos turísticos, igrejas, prédios públicos, pontos comerciais, além de equipamentos de praças como bancos e corrimãos. Na semana passada a equipe esteve no bairro Imigrantes e, ontem, passou pelos bairros Jardim das Tulipas, Groot, Parque dos Ipês, Jardim Flamboyant, Morada das Flores, Jardim Holanda e Centro.

“Esta é uma importante ação que compõe uma série de iniciativas da Prefeitura, com amplo apoio de empresas, comerciantes e moradores, para o enfrentamento ao novo Coronavírus”, falou o prefeito Fernando Fiori de Godoy. “Estamos trabalhando diariamente para controlar o avanço do vírus e preservar o bem-estar e a vida dos moradores do nosso município”.