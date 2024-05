Holambra Recebe Novas Viaturas para Guarda Municipal: Reforço na Segurança Pública

Nesta semana, a Guarda Municipal de Holambra ganhou um importante reforço em sua frota com a entrega de duas novas viaturas 0 km. Os novos veículos são do modelo T-Cross da Volkswagen, escolhidos por sua robustez e eficiência, características essenciais para o patrulhamento urbano.

As novas viaturas estão equipadas com compartimento de presos, além de modernos sistemas de iluminação e sinal sonoro. Esses equipamentos são fundamentais para garantir a segurança e a eficácia das operações da Guarda Municipal, permitindo uma resposta mais rápida e eficiente a ocorrências.

A partir deste sábado, os novos T-Cross começarão a ser utilizados no patrulhamento diário das ruas de Holambra. Com a adição desses veículos, a frota da Guarda Municipal passa a contar com um total de 8 automóveis e 2 motos, o que representa um significativo aumento na capacidade de vigilância e resposta da corporação.

Os moradores de Holambra podem esperar uma presença ainda mais efetiva da Guarda Municipal nas ruas, com um patrulhamento constante e reforçado, proporcionando uma sensação maior de segurança para todos.

A entrega dessas viaturas demonstra o comprometimento da administração municipal em investir na segurança pública e na melhoria contínua dos serviços prestados à população.