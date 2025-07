Holambra recebe o projeto Tons do Brasil com orquestra sinfônica gratuita no domingo (20)

O concerto trará versões sinfônicas inéditas de grandes clássicos da música brasileira

A cidade de Holambra recebe no domingo, dia 20 de julho, uma apresentação da turnê do concerto Tons do Brasil, com a Orquestra Lyra Mojimiriana, sob a regência do Maestro Carlos Lima. A turnê leva a música instrumental brasileira a diversas cidades do interior paulista.

O concerto trará versões sinfônicas inéditas de grandes sucessos da música brasileira, emocionando o público com um repertório que vai de samba a bossa nova, passando por pop rock e muito mais. A apresentação será às 16h, na Alameda Maurício de Nassau, nº 249 – Centro, ao lado do Moinho Povos Unidos, com entrada gratuita.

O concerto é uma realização da BW Produções e da Secretaria Estadual da Cultura, Economia e Indústria Criativas, por meio do programa de incentivo à cultura do Estado de São Paulo (PROAC-ICMS), com patrocínio da Braspress e Facchini, e apoio da Prefeitura de Holambra.

Após Holambra, o Tons do Brasil seguirá sua turnê por outras cidades do interior paulista: Amparo (26 de julho), Piracicaba (16 de agosto), Limeira (17 de agosto) e Monte Alegre do Sul (23 de agosto). O concerto deve levar emoção e cultura, proporcionando a diferentes públicos a chance de vivenciar uma experiência musical única com os grandes clássicos da música brasileira.

Siga o Instagram da turnê Tons do Brasil para acompanhar todas as novidades e datas dos concertos: @tonsdobrasilprojeto

Sobre a BW Produções

Fundada em 2008, a BW Produções é referência na produção de eventos culturais e esportivos em Paulínia (SP) e região. Com um portfólio diversificado, a empresa já realizou dezenas de espetáculos teatrais, festivais de cinema, eventos de moda sustentável e grandes shows, sempre valorizando a cultura e o entretenimento acessível.

Entre os destaques estão a coprodução da Mostra de Cinema de Paulínia (2012 e 2013), o Paulínia Film Festival (2014), o Comunidade Eco Fashion, e o Mega Show do Trabalhador, que reuniu mais de 18 mil pessoas. No segmento esportivo, produziu eventos como o Pedala Paulínia e a Corrida e Caminhada Paulínia 40 anos, promovendo bem-estar e integração social.

Serviço

Tons do Brasil em Holambra

Data: 20 de julho (domingo)

Horário: 16 horas

Local: Alameda Maurício de Nassau, nº 249 – Centro – ao lado do Moinho Povos Unidos

ENTRADA GRATUITA