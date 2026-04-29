Museu da Porcelana de Pedreira inaugura exposição sobre tradição cerâmica nesta sexta-feira

Mostra homenageia fábricas históricas e destaca a importância da porcelana para a identidade do município

O Museu da Porcelana de Pedreira realiza nesta sexta-feira, 1º de maio, a inauguração da exposição Comemoração das Dezenas, que presta homenagem às fábricas de porcelana fundadas em anos terminados em 6. A iniciativa valoriza marcos importantes da história e da tradição cerâmica da cidade.

A solenidade de abertura está marcada para as 16h e é aberta ao público. A proposta da exposição é resgatar a memória das indústrias que contribuíram para consolidar Pedreira como referência na produção de porcelana, destacando o trabalho e a arte presentes no desenvolvimento do município.

De acordo com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a exposição representa um momento de reconhecimento da trajetória cultural local. A expectativa é reunir moradores e visitantes interessados em conhecer mais sobre a história da cidade e sua forte ligação com a produção cerâmica.

O Museu da Porcelana é um dos principais espaços culturais de Pedreira e desempenha papel fundamental na preservação e divulgação do patrimônio histórico ligado à atividade.

Fonte: Prefeitura de Pedreira

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