Holambra recebe série de atividades em homenagem a Anne Frank

Em comemoração aos 75 anos da primeira publicação do Diário de Anne

Frank, Holambra receberá durante o mês de novembro atividades

gratuitas para homenagear a adolescente holandesa e judia, vítima do

Holocausto. Estão previstos, entre os dias 11 e 25, contação de

histórias, mesa de debates, leitura dramática e uma exposição. A

iniciativa tem o patrocínio da Cooperativa Veiling Holambra e conta com

o apoio da Prefeitura, Livraria Holandesa, Casa Bela, Pousada Oca e

Hotel Villa de Holanda.

A programação começa no dia 11 com contação de histórias para

alunos de escolas das redes municipal e particular que conhecerão a

vida da garota por meio da obra infantil “Anne Frank: a menina que

ficou invisível”. No dia seguinte, às 10h, também no Teatro

Municipal, a mesma atividade será aberta ao público em geral. Mais

tarde, às 19h, será realizado o lançamento da exposição

“Aprendendo com Anne Frank”. Em seguida, haverá leitura dramática

do Diário de Anne Frank, com Tais de Holanda. O evento é encerrado às

20h com uma mesa de debates que contará com a participação do

professor e presidente da Cátedra de Cultura Judaica da PUC-SP, José

Luiz Goldfarb, e do escritor e estudioso de literatura e cinema

fantástico Adriano Messias.

Entre 16 e 25 de novembro, a exposição poderá ser conferida na

Biblioteca José Maria Homem de Montes, entre 8h e 12h e das 13h às

17h, gratuitamente.

“Achamos importante que Holambra conheça um pouco melhor a história

de Anne Frank, importante personagem na história holandesa”, disse

Frans Schoenmaker, organizador do evento ao lado de Hermannus Nyenhuis e

Gisele Corrêa. “É um grande orgulho poder fazer parte dessa

homenagem e compartilhar com todos os holambrenses o legado dessa jovem,

símbolo da luta contra a intolerância e a desigualdade”, avaliou a

diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti.