Holambra registra 14 novos casos de Covid-19 ao longo da semana

Dados divulgados pelo Departamento Municipal de Saúde nesta quinta-feira, dia 23 de dezembro, revelam o registro de 14 novos casos de Covid-19 em Holambra ao longo dos últimos 7 dias.

A cidade contabiliza, desde o início da pandemia, 2.160 casos e 15 óbitos. Neste momento, 9 pessoas aguardam, em isolamento domiciliar, o resultado de exames. O bairro Imigrantes soma 609 confirmações, seguido do Centro com 202 e do Groot com 193 registros.

“Temos uma nova variante do vírus em circulação e as festas de fim de ano se aproximam. Não é o momento de afrouxar os cuidados. A higienização frequente das mãos, o uso de máscara de proteção e o distanciamento entre as pessoas precisam ser mantidos”, disse o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “Fundamental também ficar atento ao recebimento das doses da vacina nas datas corretas”.

Até o momento, 91,5% dos holambrenses já receberam a 1ª dose do antígeno. 86,58% tomaram as duas doses ou o antígeno de dose única e 18,5% receberam o reforço do imunizante.