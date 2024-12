Impulsiona Pequenos Negócios: lançamento oficial em Campinas inspira e conquista empreendedores

Empresários da região conheceram as vantagens da parceria entre Sebrae-SP e Serasa Experian e como irá funcionar o programa.

Nesta quinta-feira, 5 de dezembro, empreendedores e empreendedoras da região de Campinas estiveram

presentes no escritório do Sebrae-SP para prestigiar o lançamento oficial do Programa Impulsiona

Pequenos Negócios. Essa iniciativa é fruto de uma parceria entre o Sebrae-SP e a Serasa Experian, com o

objetivo de oferecer consultorias e workshops para empresas de pequeno porte ao longo do ano de 2025.

A gestora de negócios do Sebrae-SP, Williana Souza, acredita que o programa trará uma série de benefícios aos empresários e empresárias. “O nosso objetivo – do Sebrae e da Serasa – é ver as empresas crescendo de forma saudável, aumentando a produtividade e a lucratividade delas, além de proporcionar ferramentas e novas percepções. Tenho certeza de que, juntos, vamos conseguir.”

Segundo Paulo Gomes, Head de ESG & Sustentabilidade da Serasa Experian, a empresa está muito feliz

com a parceria com o Sebrae-SP e espera alcançar grandes resultados com o Programa Impulsiona

Pequenos Negócios. ‘Nesta iniciativa, Serasa e Sebrae estão juntos com a mesma intenção: aumentar a

profissionalização e o desenvolvimento das empresas de pequeno porte. O Impulsiona está alinhado à

nossa agenda de responsabilidade corporativa, ampliando nosso impacto social por meio do empreendedorismo.”

John Davies, proprietário da Eletrofitas, uma empresa de material elétrico localizada em Valinhos, considera essa oportunidade oferecida pelo Sebrae-SP e pela Serasa muito importante para profissionalizar ainda mais o seu negócio. “Pretendemos, em 2025, começar a exportar, oficialmente, o nosso produto, e o Programa Impulsiona vai nos ajudar a conquistar esse objetivo.”

A Fato Uniformes, com sede em Campinas e atuação em todo o Brasil, também marcou presença no

evento. Isabelle Fenille, proprietária da empresa, fez questão de participar do lançamento e está muito

animada para começar as consultorias no próximo ano. “Esse programa caiu como uma luva para mim e

para minha empresa neste momento, já que acabamos de completar 20 anos de mercado e queremos

inovar e renovar nos próximos anos. Eu espero uma melhoria nos nossos processos internos e que esta

seja uma nova fase para a Fato Uniformes.”