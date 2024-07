Holambra Sedia o Zeskamp 2024: Tradição e Confraternização Holandesa

De 17 a 21 de julho, Holambra será o palco do Zeskamp 2024, um evento tradicional que reúne imigrantes e descendentes da comunidade holandesa no Brasil. Organizado pela Associação Cultural Brasil-Holanda, o Zeskamp – Olimpíada Intercolonial das Comunidades Holandesas – é uma competição anual que promove a interação entre as seis colônias de imigração holandesa no país.

Abertura e História

A abertura do Zeskamp 2024, marcou o início de uma série de competições e celebrações em Holambra. O evento, que significa “Campo de Seis” ou “Seis Campos”, refere-se tanto às seis provas disputadas quanto às seis colônias holandesas que participam: Holambra I e Holambra II em São Paulo, Castrolanda, Carambeí e Arapoti no Paraná, e Não-me-Toque no Rio Grande do Sul. O termo ‘kamp’ também se refere à competição entre esses grupos, simbolizando a disputa saudável entre as comunidades.

O evento teve início em Holambra I, em 1973, durante as festividades dos 25 anos da colônia. Inicialmente, era uma competição local entre bairros da comunidade holandesa, mas, a partir de 1976, as demais colônias foram convidadas a participar, estabelecendo oficialmente o Zeskamp – Brasil.

Objetivos e Atividades

O principal objetivo do Zeskamp é preservar a cultura de origem, reforçando as tradições holandesas e promovendo a confraternização entre os membros das colônias participantes. É uma oportunidade para desenvolver laços entre imigrantes e descendentes, fortalecendo a identidade cultural.

Nesta edição, o evento espera reunir cerca de 2.000 participantes de todas as colônias holandesas no Brasil. A programação inclui uma variedade de atrações, desde apresentações de corais, ginástica rítmica, dança folclórica e fanfarra até atividades interativas e gincanas. A abertura e o encerramento do Zeskamp serão marcados por celebrações vibrantes, refletindo o entusiasmo da comunidade de Holambra em estreitar laços de amizade e cooperação.

Expectativa e Preparação

A organização do Zeskamp 2024 preparou uma série de atividades para garantir que todos os participantes, independentemente da idade, possam se divertir e se envolver. A animação da equipe de Holambra é contagiante, e eles estão determinados a fazer deste evento um símbolo de união e celebração das tradições holandesas no Brasil.

Holambra, conhecida por sua forte herança holandesa e suas belas paisagens, está pronta para receber todos os participantes e visitantes. A expectativa é de que o Zeskamp 2024, que vai até domingo, 21 de julho, seja um evento memorável, cheio de competição amigável, cultura vibrante e, acima de tudo, muita confraternização.

Venha participar e testemunhar a força da tradição e da comunidade holandesa no Brasil durante o Zeskamp 2024, em Holambra.