Holambra, SP, recebe Circuito Credicitrus com o tema: “Aventura Safari” no dia 05 de julho

Evento contará com atrações gratuitas, desfile temático, arrecadação solidária e participação de entidades sociais do município

A cidade de Holambra, no interior de São Paulo, receberá o Circuito Credicitrus promovido pela Cooperativa de Crédito Credicitrus. O evento acontecerá no dia 05 de julho, das 16h às 21h, na Alameda Maurício de Nassau (próximo ao moinho), com entrada gratuita. O tema será “Aventura Safari” e traz uma programação especial para toda a família. Com uma proposta cultural, educativa e solidária, o Circuito Credicitrus fortalece os princípios do cooperativismo e o propósito da Credicitrus de somar forças para gerar prosperidade, transformar vidas e desenvolver a comunidade.

O evento contará com cenografia temática, espaços interativos, atividades infantis, além do desfile que traz encanto e a magia do tema safari, no qual personagens fantasiados farão a interação com o público. O encerramento será marcado por um espetáculo musical inspirado no universo safari. Segundo Alessandra Cotéco, gerente do Posto de Atendimento da Credicitrus em Holambra, o evento significa mais do que lazer é uma oportunidade de desenvolvimento social e econômico. “O Circuito Credicitrus Aventura Safari representa o fortalecimento da marca Credicitrus, da confiança e do poder de pertencimento dos nossos cooperados. Também reforça o impacto enorme da cooperação entre comunidade e Cooperativa. O Circuito mostra o potencial da nossa cidade, impulsiona a economia local, gera valor social, fortalece os laços comunitários e incentiva novas ações. É como uma semente de transformação”, afirma Alessandra.

Solidariedade: princípio e propósito na Credicitrus

Além da programação cultural e de entretenimento, o evento também terá um viés solidário. A praça de alimentação instalada no local, com barracas de alimentos e bebidas serão coordenadas pelas instituições beneficentes de Holambra, que ficarão com toda a renda arrecadada para investir em suas ações sociais. Também haverá a campanha de arrecadação de produtos de higiene pessoal e limpeza, para ganhar um brinde especial ao participar da atividade de tiro ao alvo. Todos os produtos arrecadados serão doados a entidades assistenciais do município.

O Circuito Credicitrus faz parte das iniciativas da cooperativa para promover integração regional e valorização das comunidades onde atua. A Credicitrus é atualmente a maior cooperativa de crédito do país em ativos. Em 2024, a Cooperativa alcançou R$ 15,8 bilhões em ativos, com captações de R$ 11,3 bilhões, patrimônio líquido superior a R$ 3 bilhões e operações de crédito que somam R$ 8,2 bilhões. A Cooperativa possui mais de 170 mil cooperados, distribuídos em mais de 100 municípios nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

As edições anteriores do Circuito, realizadas em outras cidades, foram marcadas por grande participação popular e elogios da comunidade, consolidando o projeto como uma importante ferramenta de engajamento social, fomento cultural e cooperação.