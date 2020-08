Holambra tem um dos menores números de casos e de óbitos por Covid-19 em toda região

A Estância Turística de Holambra tem até agora um dos menores números de casos e óbitos de toda região desde o início da pandemia. De acordo com a atualização publicada pela prefeitura nesta quinta-feira, dia 27 de agosto, a cidade registrou até agora 277 casos positivos da doença e dois óbitos confirmados por Covid-19.

Em outras cidades da região, como Santo Antônio de Posse, os casos já passaram de 400 com quatro óbitos confirmados. Em Jaguariúna já foram registrados mais de 600 casos e 17 óbitos causados pela doença.

Além disso, entre os 277 casos positivos registrados em Holambra, 252 já estão curados e 703 foram descartados. A cidade tem ainda 56 casos suspeitos aguardando resultado de exames.

O boletim registra também os casos notificados nos bairros, sendo que ocorreu os bairros com maior número de casos confirmados são: Imigrantes com 54 casos, Palmeiras com 33, Fundão com 30, Groot com 23, Parque dos Ipês com 22 e o Centro da cidade com 29 casos.

Os menores números de casos são registrados nos bairros Nova Holanda com seis casos e Palm Park e Villa de Holanda com 5 casos respectivamente.