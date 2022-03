Holambra terá novo espaço gastronômico

Na noite desta quinta-feira (24), em Holambra-Sp, será inaugurado um novo espaço, onde a população holambrense poderá estar saciando o paladar, trata-se do Figueira Bar.

Numa conversa rápida com os sócios do novo Point de encontro da cidade, Valmir e João Paulo, falaram sobre as expectativas e o que as pessoas podem esperar do local.

1 – João Paulo, e Valmir como surgiu a ideia do Figueira Bar?

O bar surgiu entre a relação de amizade dois amigos, Valmir e João Paulo, uma amizade de décadas, nós tínhamos um projeto e resolvemos idealizá-lo.

2 – Ha quanto tempo vocês esperavam por esse dia, sempre foram is planos investir e trabalhar neste setor comercial?

Há dois anos, nós já tínhamos a ideia de começar, mas aí veio a pandemia e, por um pouco de tempo, nos fez recuar, mas hoje finalmente chegou o nosso dia.

3 – O que seus futuros clientes podem esperar do restaurante?

As pessoas serão recebidas num ambiente familiar com várias opções de cardápio, bebidas, porções etc. tudo preparado com muito carinho, respeito e amor. Queremos fazer deste lugar um dos lugares mais confortável possível para os nossos amigos. Sem dúvida alguma, todos serão bem recebidos e atendidos com muita dedicação

4 – O nome do espaço foi difícil a escolha?

O nome se deu devido a uma figueira que há em frente ao restaurante, então nós decidimos batizar o espaço com este nome. Inclusive, no cardápio nos pusemos toda história para que os amigos tomem ciência da história.

Hoje, a partir das 18h, na Avenida das Dálias nº763, em Holambra, será o ponta pé inicial deste novo espaço gastronômico da cidade.

De terça a sexta-feira o horário de funcionamento será das 18h até 23h. Já no sábado e domingo, o horário será a partir das 11h da manhã.