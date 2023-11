Holambrenses Brilham na 10ª Edição da Copa Integração de Judô

No último fim de semana, a cidade de Holambra se encheu de orgulho com o desempenho excepcional dos atletas da escolinha de Judô da Prefeitura na 10ª edição da Copa Integração de Judô, realizada por Artur Nogueira. Os judocas holambrenses conquistaram um total impressionante de 18 medalhas, destacando o talento e a dedicação desses jovens atletas.

Entre os grandes protagonistas do evento, dois nomes se destacaram pela sua notável habilidade e determinação: Samuel Lorenzo Camargo e Davi Duarte Soares, ambos com apenas 6 anos de idade e alguns meses de prática na modalidade. Surpreendendo a todos, Samuel e Davi subiram ao lugar mais alto do pódio, conquistando a medalha de ouro em suas respectivas categorias.

O feito desses jovens talentos não passou despercebido, sendo motivo de celebração e reconhecimento para toda a comunidade holambrense. A vitória de Samuel e Davi não apenas ressalta o potencial dos atletas locais, mas também destaca o comprometimento da escolinha de Judô da Prefeitura de Holambra em desenvolver e apoiar o talento esportivo desde a tenra idade.

A Copa Integração de Judô, que vem sendo realizada desde 2012, é um evento de grande importância no cenário esportivo da região, proporcionando aos judocas a oportunidade de competir em um ambiente desafiador e promissor.

Que esses jovens atletas continuem inspirando a comunidade, demonstrando que com dedicação, disciplina e paixão pelo judô, é possível alcançar o sucesso nos mais altos níveis de competição. Parabéns, garotada de Holambra!