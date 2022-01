Homem acaba se ferindo com faca após agredir filha e esposa

Um homem se feriu com uma faca após agredir esposa e filha no bairro Novo Cosmópolis. A Secretaria de Segurança Pública e Trânsito de Cosmópolis através da Polícia Municipal registrou a ocorrência na tarde desta quarta-feira (26) por volta das 17h10 como lesão corporal e violência doméstica. Os fatos se deram pela Rua Paulo Azevedo Filho, região dos ‘Predinhos’.

De acordo com o histórico a guarnição encontrava-se em patrulhamento pelas vias públicas, quando foram informados via Cecom, que pelo referido local estava ocorrendo uma desinteligência entre um casal.

As equipes se deslocaram até o local, juntamente com as demais viaturas, onde foram informados pelas vitimas, esposa e filha do acusado de que ele teria se alterado com as familiares e em posse de arma branca, uma faca e uma panela com óleo quente, começou agredi-las, ameaçando a esposa com quem convive há 23 anos.

No ato de se defender do esposo eles entraram em luta corporal e o acusado de agressão acabou se auto lesionando com uma faca, que não foi encontrada pela equipe.

A filha do casal também sofreu lesão corporal, um tapa no rosto desferido pelo pai, ao tentar separar a briga do casal.

De acordo com o histórico o acusado encontrava-se aparentemente embriagado e com várias escoriações pelo corpo, devido ter caído. Ele foi encaminhado ao hospital local para ser medicado e ficando em observação pela gravidade da perfuração da faca, na região abdominal, próximo ao umbigo.

Deslocamos até o Plantão Policial, onde o plantonista tomou ciência do fato ocorrido e comunicado ao Delegado de Plantão Responsável onde foi elaborado Boletim de Ocorrência. Após a apresentação da ocorrência as partes envolvidas foram liberadas.

Até ao término dessa ocorrência o suspeito ainda encontrava-se em observação pelo hospital local.