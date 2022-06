Homem acusado de tentar matar ex-esposa está foragido

A tentativa de homicídio aconteceu em Santo Antônio de Posse

Nesta segunda-feira, 27, foi registrado boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Santo Antônio de Posse. O boletim diz respeito a tentativa de homicídio ocorrida na casa da vítima, a qual estava no quarto na companhia de um homem com o qual se relacionava. O suspeito, ex-marido da vítima, arrombou a janela e entrou portando arma de fogo e realizou um disparo contra o parceiro da vítima e perseguindo a mesma depois. Ambas as pessoas que sofreram o ataque estão vivas e fora de estado grave, porém feridas e necessitadas de cuidados hospitalares. O autor do ataque é ex-marido da vítima mulher e atualmente está foragido da polícia.