Homem acusado por tráfico de drogas é preso pela PM de Artur Nogueira

Um homem acusado por envolvimento com tráfico de drogas foi preso pela equipe Apoio da Polícia Militar nesta sexta-feira (17), em Artur Nogueira. No momento da abordagem a PM encontrou porções de maconha em seu veículo. A equipe de ROMU 02 também prestou apoio na ação.

Em patrulhamento pelo Bairro Itamaraty, os agentes visualizaram um veículo VW Gol, na cor vermelha, estacionado nas proximidades da escola Alcídia Teixeira Witaker Matteis. Quando se aproximaram os agentes perceberam que no carro estavam duas crianças e um homem já conhecido nos meios policiais por seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante abordagem o homem foi submetido a busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado, mas ao realizarem a busca no veículo, os policiais localizaram duas porções grandes de maconha, no compartimento da porta do motorista.

Questionado sobre as drogas, o homem informou que vendeu as porções pelo Facebook e estava no local para fazer a entrega. Ao ser indagado se teria mais drogas em sua residência, o homem confirmou que sim.

Os agentes se deslocaram até sua casa e após buscas localizaram atrás da gaveta de um armário da cozinha, uma sacola plástica contendo em seu interior mais cinco porções grandes de maconha, semelhantes as que foram localizadas no veículo, além de balança de precisão, plástico filme e uma faca com resquícios de droga.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao detido pelo crime de tráfico de drogas. O indivíduo foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Artur Nogueira e após a apresentação da ocorrência o mesmo permaneceu à disposição da justiça.