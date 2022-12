‘Homem-Aranha’ vai a nocaute no 1º dia de trabalho e viraliza

Um animador de um ‘trenzinho da alegria’ caiu do veículo enquanto percorria as ruas de Guarujá, no litoral de São Paulo. Imagens obtidas pelo O Regional e que viralizaram nas redes sociais mostram o momento do acidente. O ‘homem-aranha’, que estava no primeiro dia de trabalho, bateu as costas em um poste e caiu na via. Apesar do ‘susto’, o personagem não ficou ferido.