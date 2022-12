Homem atira contra mulher e enteada em Mogi Mirim

De acordo com a Polícia Militar, companheira do atirador morreu no local e a sua filha foi levada à Santa Casa de Mogi Mirim.

Um homem de 51 anos atirou contra a mulher e a enteada e depois se matou na tarde desta quarta-feira (7), em Mogi Mirim (SP). De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu em uma imóvel na Rua Adriano Stevenson do Nascimento, no Parque Real.