Homem de 62 anos morre imprensado entre dois caminhões em Jaguariúna

Um homem de 62 anos morreu num acidente em que ficou imprensado entre dois caminhões nesta quarta-feira, dia 10 de agosto, por volta das 11h30, em Jaguariúna. Ele era vendedor de caminhões e o acidente ocorreu quando manobrava um caminhão e saiu do veículo para ver o espaço que tinha para estacionar. O caminhão que o homem manobrava desceu a rua e ele foi prensado contra o outro caminhão que estava estacionado. Um cliente do vendedor tentou tirar um dos caminhões, mas não conseguiu. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. Um médico que compareceu ao local com o helicóptero Águia da Polícia Militar, confirmou a morte da vítima no local do acidente