Homem de 73 anos é a 324ª vítima fatal da Covid-19 em Paulínia

APrefeitura de Paulínia divulgou nesta quarta-feira (9) mais uma morte de morador da cidade em decorrência da Covid-19. Com isso, subiu para 324 o total de óbitos de habitantes do município pelo coronavírus desde o início da pandemia.

A 324ª morte de morador de Paulínia se refere a um homem de 73 anos, com comorbidades. Morreu no último dia 5 de fevereiro. A Administração municipal não forneceu mais detalhes nem esclareceu se o óbito ocorreu no hospital público da cidade “Vereador Antônio Orlando Navarro”.

Nos primeiros sete dias deste mês, essa e a quinta morte de morador de Paulínia em razão da Covid-19. A Prefeitura já havia informado no dia 5 passado quatro óbitos. A:

323ª morte

Trata-se de um homem de 79 anos, com comorbidades. Morreu no dia 2 de fevereiro.

322ª morte

Refere-se a uma mulher de 77 anos, com comorbidades. Morreu no dia 3 passado.

321ª morte

Trata-se de um homem de 80 anos, com comorbidades. Morreu no último dia 2.

320 morte

Refere-se a um homem de 91 anos, sem comorbidades. Morreu no dia 1º de fevereiro.

Até a última segunda-feira, dia 7, o hospital municipal de Paulínia tinha 30 pacientes internados por causa da Covid-19 – 13 ocupavam vagas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 17 estavam em leitos clínicos.

A Prefeitura de Paulínia abriu na manhã desta quarta-feira agendamento de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses de vacinas contra a Covid-19. Quem conseguir marcar horário será imunizado entre os próximos dias 10 e 12.

A 1ª dose é destinada para:

crianças e adolescentes de 12 a 17 anos.

A 2ª dose é voltada para:

para crianças e adolescentes de 12 a 17 anos que receberam a 1ª dose Pfizer até o dia 17 de dezembro;

maiores de 18 anos que tomaram a 1ª dose da Pfizer até o dia 20 de janeiro deste ano; e

para quem recebeu a 1ª dose Coronavac até o dia 22 de janeiro; e

para a pessoa que tomou a 1ª dose Astrazeneca até o dia 17 de dezembro.

A 3ª dose, independentemente do laboratório da dose anterior, é para:

pessoas maiores de 18 anos que tomaram a 2ª dose até o dia 11 de outubro; e

maiores de 18 anos com alto grau de imunossupressão que foram imunizados com a 2ª dose até o dia 13 de janeiro passado.

A 4ª dose é destinada a:

maiores de 18 anos com alto grau de imunossupressão que foram imunizados com a 3ª dose até o dia 11 de outubro de 2021.

O agendamento de todas as doses de vacinas contra a Covid-19, e para todos os grupos, deve ser feito no site http://vacina.paulinia.sp.gov.br/agenda/ e do telefone 156, ambos da Prefeitura. A Administração municipal não divulgou a quantidade de vacinas que ofertará à população.