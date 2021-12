Homem é flagrado roubando em Conchal

O furto aconteceu em um barracão de embalo e distribuição de laranjas da cidade

Mais um indivíduo é filmado furtando em Conchal. Dessa vez o furto aconteceu em um barracão de embalo e distribuição de laranjas, localizado no município.

O furto aconteceu por volta das 13hs, de ontem (2), enquanto os funcionários trabalhavam no local. Por conta do barulho das maquinas que operam no barracão, não foi possível escutar o elemento pulando o muro e furtando cinco caixas de plástico.

Via: F5