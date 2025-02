Homem é preso após ameaçar esposa com espeto de churrasqueira em Mogi Guaçu

Na madrugada desta terça-feira (20), por volta de 00h56, a Polícia Militar de Mogi Guaçu atendeu a uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Soares. No local, a vítima, C., de 34 anos, relatou que seu marido, R.., de 33 anos, passou o dia na rua consumindo drogas e álcool. Ao retornar para casa, ela pediu que ele fosse embora, mas ele quebrou o cadeado da janela e tentou invadir a residência.

A mulher ameaçou chamar a polícia, momento em que o agressor disse que a furaria com um espeto de churrasqueira. Quando os policiais chegaram, ele alegou que só queria entrar para dormir, mas logo depois tentou forçar a entrada novamente. Ao ser impedido pela equipe, empurrou um dos militares e precisou ser contido.

O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária, onde o agressor permaneceu preso.