HOMEM É PRESO EM FLAGRANTE POR FURTAR PICANHA E NUTELLA DE SUPERMERCADO EM MOGI MIRIM

Reportagem : Susi Baião

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Milita, na noite de sexta- feira (24), depois de tentar furtar uma peça de picanha e dois potes grandes de nutella, de um supermercado na rua Bolívia em Mogi Mirim. O circuito de segurança do estabelecimento registrou a ação.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, funcionários do setor de monitoramento flagraram o momento em que o suspeito colocou uma peça de picanha e dois potes de Nutella dentro da mochila.

Ele passou pelo caixa, pagou por um molho de pimenta e um vidro de maionese e, quando estava saindo, foi parado por um funcionário e ao ser questionado confessou o crime.

A Polícia Militar foi acionada e diante dos fatos, o homem foi conduzido até a delegacia da cidade, onde o mesmo foi indiciado por furto qualificado. O material apreendido foi devolvido ao supermercado.