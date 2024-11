Homem é preso em flagrante por violência doméstica em Mogi Guaçu

Na tarde de 5 de novembro, uma ocorrência de violência doméstica em Mogi Guaçu levou à prisão em flagrante de um homem acusado de agredir sua esposa e familiares. A Polícia Militar foi acionada após denúncias da mãe das vítimas, que presenciou a situação e indicou o agressor.

Ao chegar ao local, os agentes encontraram o acusado, identificado como C., em estado de grande agitação. Ele foi contido e, ao avançar na investigação, a polícia ouviu o relato de A., que revelou ter sido agredida com tapas e golpes de madeira pelo marido, enquanto segurava sua filha no colo. A irmã da vítima, I.., que estava presente durante o ocorrido, tentou proteger a criança e acabou também atingida junto com seu próprio filho.

As vítimas foram encaminhadas a uma unidade de saúde para exames médicos, e, posteriormente, conduzidas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Mogi Guaçu. O laudo médico confirmou as lesões, e a delegada titular ratificou a prisão em flagrante de C., que agora permanece à disposição da Justiça.

A ação foi enquadrada nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, que prevê a prisão em flagrante em casos de agressão. As vítimas, após receberem atendimento, foram liberadas.