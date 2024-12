Homem é preso em flagrante por violência doméstica em Santo Antônio de Posse

Na tarde desta terça-feira, 3 de dezembro, um caso de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar em Santo Antônio de Posse. O indiciado T. foi preso em flagrante após agredir sua esposa, V., e o filho do casal, de apenas 13 anos.

Os policiais foram acionados via COPOM e, ao chegarem ao local, encontraram a solicitante relatando que ela e seu filho haviam sido agredidos pelo marido. Ambos apresentavam lesões aparentes.

As vítimas foram levadas ao Pronto-Socorro Municipal, onde receberam atendimento médico. V. apresentava lesão no cotovelo direito, enquanto o adolescente sofreu lesões no ombro direito e cotovelo esquerdo. Após os atendimentos, todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia local.

O delegado de plantão, ratificou a prisão em flagrante do agressor, que permanece à disposição da Justiça.

A violência doméstica é um crime grave e deve ser denunciada. Casos como esse reforçam a importância de ações que promovam proteção às vítimas e punição aos agressores.